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Son dakika haberi: Okullar 20 Şubat'a kadar kapalı olacak

Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verilen aranın tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatıldığını açıkladı. YÖK'ten yapılan açıklamada da, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiği duyuruldu

Giriş: 09.02.2023 - 18:10 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! Okullara verilen ara uzadı! 2023 Okullar ne zaman açılacak?
Okullar 20 Şubat'a kadar kapalı
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Milli Eğitim Bakanı Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Özer, paylaşımında, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim-öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." ifadesine yer verdi.

Bakan Özer, TRT Haber canlı yayınındaki açıklamasında ise deprem bölgesinde on binlerce öğretmenin sahada olduğunu ifade ederek, tatilin uzatılması kararının, bu süreci aksatmamak için alındığını kaydetti.

Deprem bölgesindeki okullarda verilen iki haftalık süreye ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Özer, "Şimdilik iki hafta ama uzatabiliriz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

YÖK'TEN AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELERİN AÇILIŞI ERTELENDİ

YÖK, tüm yükseköğretim kurumlarında bahar eğitim ve öğretim dönemi açılışının ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıkladı.

Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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