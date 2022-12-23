Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sosyal Güvenlik

Son dakika haberi Oktay EYT için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "EYT ile ilgili sorunu da 1-2 hafta içerisinde çözeceğiz" dedi.

Giriş: 23.12.2022 - 17:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Oktay EYT için tarih verdi
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili tarih verdi. Oktay, ''Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili sorunu da söz verdiğimiz gibi yıl bitmeden 1-2 hafta içerisinde çözüme kavuşturacağız'' dedi.

EYT düzenlemesinin TBMM'de gündemin ön sıralarına alınması bekleniyor. Geçen hafta AK Parti'nin kabul edilen grup önerisine göre; gündemin ön sıralarına alınan tekliflerin 20, 21, 22 ve 23 Aralık günü tamamlanması, bu tekliflerin tamamlanması halinde, TBMM'nin 27, 28 ve 29 Aralık 2022 Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri toplanmaması şeklindeki önerileri kabul edilmişti. Bu karara göre; TBMM 26 Aralık Pazartesi'nden başlayarak 3 Ocak Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecekti.

ERDOĞAN: 2023'E MASAMIZDAN EYT'Yİ KALDIRARAK GİRECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü gündeme dair soruları yanıtlamış "Bizim hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek'' demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlgili bakan arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" ifadesini kullanmıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Berat İsminin Anlamı
Berat İsminin Anlamı
Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi Pera'da
Paula Rego: Hikâyelerin Hikâyesi Pera'da
Trump, Kongre saldırısıyla ilgili olarak 'çok aşamalı komplo kurmakla' suçlandı: Soruşturma raporundaki bulgular neler?
Trump, Kongre saldırısıyla ilgili olarak 'çok aşamalı komplo kurmakla' suçlandı: Soruşturma raporundaki bulgular neler?
Barlas İsminin Anlamı
Barlas İsminin Anlamı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.