31 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Geçen hafta yürürlüğe giren yeni torba kanun ile part time çalışanlara yönelik çok önemli bir düzenleme hayata geçirildi. TBMM Genel Kurulu’nda eklenen maddeyle, düzenli bir sigortalı işi olmayan, kısmi süreli çalışanlar, puantaj usulü ile çalışanlar ve ev hizmetlerinde çalışanların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine yönelik kolaylık sağlandı.
Eski düzenlemeye göre, “06 – Kısmi istihdam”, “17- Ev hizmetlerinde 30 günden eksik çalışma” ve “07 – Puantaj” kodu kapsamında çalışan sigortalıların prim ödeme gün sayısı 20 gün ve daha az ise eksik genel sağlık sigortası (GSS) primlerini 30 güne tamamlamaları gerekiyordu. Ay içindeki sigortalı çalışma süresi 21 gün ve üzeri olanlar ayrıca GSS primi ödemiyordu. Ay içinde 20 gün ve daha az sigortalı çalışması olanlar, eksik günlerinin GSS primini 30 güne tamamlamadan sağlık hizmeti alamıyordu.
Bu kişilerin hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden az ise prim ödemeleri gerekmiyor. Ayrıca, eşi, anne babası veya çocukları üzerinden bakmakla yükümlü olunan kişiler, eksik GSS primlerini tamamlamaktan muaf tutuluyor.
GÜNLÜK 2.94 TL PRİM
4/a, 4/b ve 4/c’li çalışmasından dolayı zorunlu sigortalı olmayanlar, her ay brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında GSS primi ödüyorlar. 2020 yılı itibarıyla GSS primi günlük 2.94 TL, aylık 88.29 TL düzeyinde bulunuyor. Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmayan ve hane içinde kişi başına geliri asgari ücretin 3’te 1’inden fazla olanların, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sağlık hizmeti alabilmek için ayda 88.29 TL prim ödemeleri gerekiyor.
Ayda 20 gün ve daha az sigortalı çalışanların, 30 günden eksik her gün için 2.94 TL prim ödemesi gerekiyordu. Örneğin, ayda 10 gün part time çalışan bir kişi, sağlık hizmetinden yararlanabilmek için 20 gün X 2.94 TL’den toplam 58.80 TL prim ödemek zorunda kalıyordu. Ayda 20 gün çalışan kişi ise 29.40 TL prim ödemeden sağlık hizmeti alamıyordu.
ARTIK AYDA 9 GÜN SİGORTALI ÇALIŞMAK YETERLİ
Geçen hafta cuma günü yürürlüğe giren düzenleme uyarınca, ayda 9 gün sigortalı çalışanlar, eksik günlerin primini 30 güne tamamlamaya gerek kalmadan sağlık hizmetinden yararlanabilecekler. Yapılan bu düzenleme sayesinde, ayda 9 gün ile 20 gün arasında sigortalı çalışan kişilerin tamamı, GSS primini 30 güne tamamlamaktan kurtulmuş oldu. Artık sadece ayda 8 gün ve daha az sürelerde sigortalı çalışanlar eksik GSS primlerini 30 güne tamamlamak zorunda kalacaklar.
EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN TAMAMI GSS PRİMİNDEN KURTULDU
Kanuna göre, ayda 10 günden fazla ev hizmetlerinde çalışanların sigortalarının yaptırılması zorunluluğu bulunuyor. Bir ailenin yanında haftada 3 gün ev hizmetlerinde çalışan kişinin, sağlık hizmeti alabilmek için ayda 18 günlük GSS primi ödemesi gerekiyordu. Bu da aylık 52.92 TL’yi buluyordu. Yapılan yeni düzenlemeyle, ev hizmetlerinde ayda 10 günden fazla çalışanların tamamı GSS primi ödeme yükümlülüğünden kurtulmuş oldu.
AMAÇ PART TİME ÇALIŞMAYI ARTIRMAK
Meclis’teki görüşmeler sırasında kabul edilen önergenin gerekçesinde, yapılan düzenleme sayesinde eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primleri kendilerince ödenen kısmi süreli çalışan sayısının azaltılması ve kısmi süreli çalışmayı teşvik ederek bu kapsamda istihdam edilen kişi sayısının artırılmasının amaçlandığı belirtildi.
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