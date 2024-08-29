Nurcihan Ekinci Gül çeyrek finalde
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kiloda çeyrek finale çıktı
Giriş: 29.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:55
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kiloda çeyrek finale çıktı.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında Nurcihan, son 16 turunda Hindistan'dan Aruna Tanwar'la karşılaştı.
Rakibini 19-0 yenen Nurcihan, çeyrek finale yükseldi.
Milli sporcu, çeyrek finalde TSİ 14.16'da Tayland'dan Khwansuda Phuangkitcha'yla karşı kaşıya gelecek.
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