2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6 branşta madalyalar sahiplerini buldu.
Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 13. gününde Alp disiplini, serbest stil kayak, buz hokeyi, artistik buz pateni, kuzey disiplini ve sürat pateninde madalya mücadeleleri yaşandı.
Alp disiplini kadınlar slalomda, İsviçreli Michelle Gisin, 2.25.67'lik derecesiyle altın madalya kazandı. Gisin'in vatandaşı Wendy Holdener ikinciliği, İtalyan Federica Brignone üçüncülüğü elde etti.
Kadınlar serbest stil kayak kros finalinde, İsveçli Sandra Naeslund podyumun zirvesine çıktı. Kanadalı Marielle Thompson ikinci, Alman Daniela Maier üçüncü oldu.
Kadınlar buz hokeyi altın madalya mücadelesinde Kanada, ABD'yi 3-2 mağlup etti. Üçüncülük maçında da dün Finlandiya, İsviçre'yi 4-0 yenmişti.
Artistik buz pateni tek kadınlar serbest programda, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Anna Shcherbakova altın madalyayı boynuna taktı. Shcherbakova'nın vatandaşı Alexandra Trusova ikinci, Japon Kaori Sakamoto üçüncü oldu.
Kuzey disiplini büyük tepe takımlar 4x5 kilometrede Norveç, 50.45.1'lik zamanıyla altın madalyaya uzandı. Bu kategoride Almanya gümüş, Japonya bronz madalya aldı.
Sürat pateni kadınlar bin metrede Japon Miho Takagi, 1.13.19'luk derecesiyle olimpiyat rekoru kırarak podyumun en üst basamağına çıktı. Hollandalı Jutta Leerdam ikinciliği, ABD'li Brittany Bowe da üçüncülüğü elde etti.
Norveç, madalya sıralamasında zirvede
Oyunların 13. günü sonunda 14 altın, 7 gümüş, 8 bronz madalyası bulunan Norveç, zirvedeki yerini korudu.
Genel klasmanda 10 altın, 7 gümüş ve 5 bronz madalyalı Almanya ikinci, 8 altın, 8 gümüş, 5 bronz madalyaya sahip ABD üçüncü sırada yer aldı.
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