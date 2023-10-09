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2023 Nobel Ekonomi Ödülü'nü "kadınların iş gücündeki yeri" ile ilgili çalışmalarından dolayı ABD'li Claudia Goldin kazandı.

1946 doğumlu ekonomi profesörü Claudia Goldin, Harvard Üniversitesi'nde ekonomi tarihi ve çalışma ekonomisi alanlarında çalışmalar yapıyor. 2021'de Kariyer ve Aile: Kadınların Eşitliğe Doğru Yüzyıllık Yolculuğu isimli kitabı yayınlandı.

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The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023