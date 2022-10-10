ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanı Ben S. Bernanke, 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig ile birlikte kazandı. ABD'li üç ekonomistin bankalar ve mali krizlerle ilgili araştırmalarıyla ödüle layık görüldüğü kaydedildi.
Modern bankacılık araştırmaları, neden bankaların var olduğunu, krizlerde nasıl daha az kırılgan hale getirilebileceğini ve banka çöküşlerinin finansal krizleri nasıl şiddetlendirdiğini açıklığa kavuşturdu. Bu araştırmaların temelleri 1980'lerin başında Ben Bernanke, Douglas Diamond ve Philip Dybvig tarafından atıldı. Analizleri, finansal piyasaları düzenlemede ve finansal krizlerle başa çıkmada büyük öneme sahip oldu.
Ben Bernanke, modern tarihin en büyük ekonomik krizi olan 1930'larda yaşanan Büyük Buhranı analiz etti. Bankalardan ani para çekişlerinin krizin bu kadar derinleşmesi ve uzamasında nasıl belirleyici bir faktör olduğunu gösterdi. Bankalar çöktüğünde, borçlular hakkında değerli bilgiler kayboldu ve hızlı bir şekilde yeniden oluşturulamadı. Toplumun tasarrufları üretken yatırımlara kanalize etme yeteneği böylece ciddi şekilde azaldı.
HELİKOPTER BEN
Ben Bernanke, 2006–2014 yılları arasında Fed başkanlığını yapmıştı. Bernanke 2008 Küresel Krizi'nin ardından uyguladığı genişlemeci politikaları nedeniyle Helikopter Ben lakabını almıştı.
İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 3 ekonomistin 10 milyon kron (900 bin dolar) ödülü paylaşacağını açıkladı. Ödül töreni 10 Aralık'ta yapılacak.
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