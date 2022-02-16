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TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihalesiyle ilgili olarak flaş bir açıklama yaptı. Nihat Özdemir, tekliflerin henüz beklenen seviyede olmadığını ve B planını devreye sokabileceklerini açıkladı.

"SÜPER LİG TV'Yİ KURARIZ"

Özdemir yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. On beş teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. Eğer tekliflerden umduğumuzu bulamazsak, Süper Lig TV kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır." dedi.

TEKLİFLER DÜŞÜK KALDI, SÜPER LİG TV GÜNDEME GELDİ

Önceki gün yayın hakları ihalesine katılan firmaların verdikleri tekliflerin çok düşük olması üzerine kulüpler yeni bir görüş ortaya attı.

Yayın Hakları İhale Komisyonu'nun ürettiği formüle göre; kulüplerin kuracağı Süper Lig TV, yayın haklarını alıp maçları yayınlayacak ve kulüpler, ihaleyi kazanan şirketle anlaşıp dekoderleri kendileri satacak. Bu durumda kulüpler abonelik satışından da ek gelir elde edecek. İtalya'da da uygulanan sistemde en çok satış yapan kulüp yayın gelirinde de daha fazla pay alıyor.

Öte yandan mevcut teklif veren kuruluşların tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanındı.

21 ŞUBAT'TA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

TFF, yayın ihalesiyle ilgili süreci geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Açıklamada ihalenin tamamlanma tarihi olarak 21 Şubat işaret edilmişti: "Noter tarafından açılan teklifler, değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonuna sunulacaktır. İhale Komisyonu teklifleri değerlendirecek olup, şartnamede yer aldığı gibi ihalenin sonuçlandırılması için 21 Şubat tarihi hedeflenmiştir."

14 FİRMA 15 TEKLİF SUNDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesine 14 firmanın katıldığını açıkladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak teklif verme süresi bugün itibarıyla sona ermiş ve yayın ihale komisyonu söz konusu teklifleri değerlendirmiştir. Avrupa'nın birçok liginde uygulanan örnek modellerden hareketle, gelişen teknolojiyi de baz alarak yeni ürünler ve farklı paket seçenekleri sunan ihale için yurt içi ve yurt dışından toplam 14 firma teklif vermiş olup, içlerinden bir tanesinin ayrıca sunduğu alternatif teklifle ilgili de istişare yapılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

TEKLİFLERİN REVİZE EDİLMESİ İÇİN EK SÜRE VERİLDİ

Katılımcı firmalara 18 Şubat Cuma gününe kadar ek süre tanındığına yer verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünya genelinde yaşanan salgının etkilerine rağmen, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının değerini bir kez daha gösteren tekliflerin en yüksek noktaya gelmesi için çalışmaların devam etmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda; mevcut teklif veren kuruluşların eksikliklerini tamamlaması, tekliflerini revize etmesi için, tüm katılımcı firmalara, 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar ek süre tanınmıştır. Ayrıca, bu süreçte yurt dışında da örnekleri görüldüğü üzere, kulüplerimizin de ortağı olacağı alternatif teklifin detaylı olarak değerlendirilmesi ve söz konusu firma ile tüm konuları görüşmek üzere toplantı organize edilmesi kararlaştırılmıştır. Yayın ihale komisyonu, kulüplerimiz için çözüm olacak tüm çalışmaları yaparak, kulüplerimizi rahatlatacak ihaleyi en kısa sürede sonuçlandırmayı hedeflemektedir."