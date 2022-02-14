Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihalesi için teklif süresinin bitmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Özdemir'in sözleri şöyle:

"Gelişen teknolojiyi de baz alarak, yeni ürünler ve farklı patentler üzerinde odaklandık. Titiz araştırmalarımızın ardından Avrupa'da birçok ligde geçerli olan modelden hareketle bol seçenekler sunan, çoklu paket sistemi içeren özel bir şartnameyi hazırladık. İhalemizi, bütün sermaye şirketleri kamu ortak kurum ve kuruluşları ve iş ortaklarına açtık. Şartnamemizi 20 Ocak'ta duyurduk. Birçok noktaya özen gösterdik. Bugünü son teklif günü olarak belirlemiştik ve bu tarih sona erdi. 36'sı yurt dışından toplam 46 firma şartnameyi incelemek için aldı. İhaleye talip olan yerli ve yabancı tüm firmalara teşekkür ediyorum. Biz komisyon olarak noter huzurunda açıp değerlendirme yapacağız ve inşallah en iyi teklifi alarak, kazanan yayıncımızla veya yayıncılarımızla yola devam edeceğiz. Umuyorum ki bugüne kadar ki çalışmalarımızın karşılığını alacağız. Yayın ihalesinin bir an önce sonuçlanmasını ve Türk futboluna hayırlı olmasını arzu ediyorum."

Kulüpler Birliği ve Trabzonspor'un Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları izole etmediğimiz takdirde, finansal problemlerimiz çözüm bulmadığı takdirde Türk futbolunun arzu edilen noktaya gelmesini beklemek hayalcilik olur. Kulüpler Birliği olarak öyle umut ediyoruz ki ihale sürecinden ortaya çıkacak netice, gelirlerinin yüzde 80'ini yayın gelirlerine bağlı olan kulüplerimizin finansal problemlerine çözüm olacak."

21 ŞUBAT'TA AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

TFF, yayın ihalesiyle ilgili süreci geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Açıklamada ihalenin tamamlanma tarihi olarak 21 Şubat işaret edilmişti: "Noter tarafından açılan teklifler, değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonuna sunulacaktır. İhale Komisyonu teklifleri değerlendirecek olup, şartnamede yer aldığı gibi ihalenin sonuçlandırılması için 21 Şubat tarihi hedeflenmiştir."

TFF'nin yaptığı açıklamanın tam metni şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenecek ihaleye ilişkin olarak, 20 Ocak 2022 tarihinde başlayan ihale dokümanlarını alma süreci tamamlanmıştır. Bu süreçte, yayın ihalesine katılabilmek için 36 tanesi yurt dışından olmak üzere toplam 46 firma; IMG Media firması danışmanlığında İhale Komisyonu tarafından belirlenen yayın hakkı paketlerine ilişkin ihale şartnamesini edinmiştir. İhale sürecinde, ihale şartnamesini alan firmalardan gelen tüm sorular cevaplanmış; ilgili soru ve cevaplar, ihale şartnamesini alan tüm firmalarla paylaşılmıştır. Söz konusu firmalar tekliflerini, 14 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 14:00´e kadar, elden veya e-mail yoluyla Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edebileceklerdir. Bununla birlikte 14 Şubat Pazartesi günü elden verilecek tekliflerin, Riva TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri adresinde Deloitte Türkiye yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir. Noter tarafından açılan teklifler, değerlendirilmek üzere Kulüpler Birliği Vakfı ve Türkiye Futbol Federasyonu tarafından oluşturulan İhale Komisyonuna sunulacaktır. İhale Komisyonu teklifleri değerlendirecek olup, şartnamede yer aldığı gibi ihalenin sonuçlandırılması için 21 Şubat tarihi hedeflenmiştir."