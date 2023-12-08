Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
Müstehcen görüntülerinin yayılması iddiasıyla dün gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Bağdaçiçek ifadesinde, "Bu tür yayınları artık yapmıyorum. Eski yayınlardı" dedi
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti.
MÜSTEHCENLİKTEN GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medya platformları üzerinde müstehcen görüntüleri yayılan sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek dün gözaltına alınmıştı.
SAVCILIKTAN SERBEST KALDI
Gözaltına alınan Bağdaçiçek, “Müstehçenlik” suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Kartal’da Anadolu Adliyesi’ne götürülen Bağdaçiçek, savcılık tarafından ifadesi alındı. İfadesinin arıdndan Bağdaçiçek serbest bırakıldı.
"ARTIK YAPMIYORUM, ESKİ GÖRÜNTÜLER"
Bağdaçiçek sosyal medya platformlarındaki görüntüleri için; “Önceden bu tarz yayınlar yapıyordum, şimdi yapmıyorum. Onlar eski görüntülerdi” dediği öğrenildi.