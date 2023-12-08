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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı

        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:11
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        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
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        Rus haber ajanslarına göre Putin, Kremlin Sarayı'nda askerlere madalya takma törenine katıldı.

        Putin, törende 2024'te düzenlenecek devlet başkanı seçiminde aday olacağını ilan etti.

        Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matviyenko, Putin'in seçimde aday olma kararını desteklediğini açıkladı.

        Federasyon Konseyi, dün devlet başkanı seçimi tarihinin belirlenmesine ilişkin toplanarak seçimin 17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

        Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Vladimir Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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