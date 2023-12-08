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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik yazdı: Geç oldu kısa sürdü - Galatasaray Haberleri

        Çağatay Çelik yazdı: Geç oldu kısa sürdü

        Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında evinde Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti. Habertürk muhabiri Çağatay Çelik, mücadeleyi değerlendirdi

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 08.12.2023 - 22:13 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:13
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        "Geç oldu kısa sürdü"
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        Transfer döneminde şampiyon omurgasını korumayı başaran Galatasaray ön bölgedeyse değişime gitmişti. Mevcut kadronun üzerine kalite eklemesi yapılsa da fiziksel kalite zafiyet yaratmıştı. Sezona sonuç alsa da baskıyı maçlarda kopuk kopuk kurabilen bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılarda gözler yeni transferlere dönmüştü. Tete, Kerem Demirbay, Ndombele gibi eklemelerin soru işaretleri bir süre sonra eleştiriye evrildi. Pek haksız da sayılmazdı. Aylardır merakla beklenen Galatasaray’ı ligde ilk kez Adana Demirspor maçında izledik.

        İki sezondur oyunu iki stoper ve önlerinde bir orta saha ile kuran Galatasaray’da sol bekin Barış Alper Yılmaz olması taşları da yerinden oynattı. Bekleri yine orta saha çizgisine çıkaran Okan Buruk bu kez Kerem Demirbay’a stoperlerin yanında top aldırarak oyun kurulumunu 3+1’e çevirdi. Barış ve Boey’i top çıkarmakta değil, orta sahayı kalabalıklaştırmada kullandı. Blok bekleyen Adana Demirspor orta sahasını hızlı geçen Galatasaray bu sezon ligdeki en iyi 45 dakikasını oynadı.

        Topun oyunda lig ortalamasının üzerinde kaldığı ve nispeten yüksek bir tempodaki maçta rakibi yarı sahasına hapseden Galatasaray’da Demirbay ve Tete’nin sahayı tersten görebilmesi pas opsiyonlarını artırdı ve kilit nokta da bu oldu. Önde kolayca kalabalıklaşan sarı-kırmızılılar topu kaybettiğinde de kısa sürede geri kazandı. Bu sezonki PPDA (topu geri kazanma süresi) 7-8 saniye civarında olan Galatasaray, ortalamasını aşağı çeken bir maç oynarken Nelsson’un penaltısı Kopenhag maçı öncesi rahat nefes alınmasının da önünü tıkadı ve maçta ciddi pozisyon üretemeyen Adana Demirspor’u ortak etti.

        İkinci yarıda da topu rakip kaleye kolay ve hızlı götürebilen Galatasaray özellikle Tete ile birçok pozisyonu cömertçe harcadı. Kopenhag maçını düşünerek ekonomik oynamaya başlayan futbolcular kenara gelirken oyuna beş futbolcunun dahil olması Galatasaray’ın saha içi disiplinini geri çekti. Adana Demirspor bir baskı kursa da ciddi pozisyon üretmekte zorlanınca maç bir kez daha Galatasaray’a geldi.

        Kerem Demirbay, Tete ve oyuna sonradan giren Bakambu 11’i zorlayabileceklerinin işaretini verdi. Sol bekteki kanayan yarasını kapatanayan Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz’ın formayı alması da Kazımcan ve Angelino’yu düşündürmeli. Bu sezon ligde ilk kez bu denli dominant bir oyun oynayan Galatasaray’ın damakta bıraktığı tat kısa sürdü.

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