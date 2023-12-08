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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye'nin en zengin illeri - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye'nin en zengin illeri

        TÜİK 2022 yılına ilişkin il bazında GSYH verilerini açıkladı. Türkiye'de kişi başı ortalama gelir 10 bin 659 dolar olurken, 2022'de kişi başı gelirin en yüksek olduğu 20 il şu şekilde sıralandı:

        anasibli@haberturk.com
        Giriş: 08.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:23
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        • 1

          Kocaeli

          18269 $

        • 2

          İstanbul

          17349 $

        • 3

          Tekirdağ

          15296 $

        • 4

          Ankara

          13919 $

        • 5

          İzmir

          13201 $

        • 6

          Bilecik

          12470 $

        • 7

          Kırıklareli

          12150 $

        • 8

          Yalova

          11916 $

        • 9

          Bursa

          11591 $

        • 10

          Antalya

          11495 $

        • 11

          Bolu

          11317 $

        • 12

          Muğla

          11246 $

        • 13

          Çanakkale

          11079 $

        • 14

          Eskişehir

          11062 $

        • 15

          Manisa

          10208 $

        • 16

          Kırıkkale

          10105 $

        • 17

          Artvin

          9867 $

        • 18

          Mersin

          9824 $

        • 19

          Zonguldak

          9563 $

        • 20

          Sakarya

          9535 $

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