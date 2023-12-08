Türkiye'nin en zengin illeri
TÜİK 2022 yılına ilişkin il bazında GSYH verilerini açıkladı. Türkiye'de kişi başı ortalama gelir 10 bin 659 dolar olurken, 2022'de kişi başı gelirin en yüksek olduğu 20 il şu şekilde sıralandı:
anasibli@haberturk.com
Giriş: 08.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:23
- 1
Kocaeli
18269 $
- 2
İstanbul
17349 $
- 3
Tekirdağ
15296 $
-
- 4
Ankara
13919 $
- 5
İzmir
13201 $
- 6
Bilecik
12470 $
-
- 7
Kırıklareli
12150 $
- 8
Yalova
11916 $
- 9
Bursa
11591 $
-
- 10
Antalya
11495 $
- 11
Bolu
11317 $
- 12
Muğla
11246 $
-
- 13
Çanakkale
11079 $
- 14
Eskişehir
11062 $
- 15
Manisa
10208 $
-
- 16
Kırıkkale
10105 $
- 17
Artvin
9867 $
- 18
Mersin
9824 $
-
- 19
Zonguldak
9563 $
- 20
Sakarya
9535 $