Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini Habertürk Spor yazarları masaya yatırdı

- Derbide sizce hangi oyuncular ön plana çıkacaktır?

Beşiktaş’ta Cenk, Salih, Gedson, Amir ama ille de Aboubakar… Kuşku yok ki NECİP diye bir abide var.

Fenerbahçe’de ise FRED öncelikli… Symanszki’yi çok önemsiyorum. Ferdi tartışma götürmez. İlerideki TADIC ve DZEKO belirgin bir düşüşteler. Bu tip maçları pek bilirler, çok oynamışlıkları vardır. Yani yüksek gerilimden olumlu etkilenirler.