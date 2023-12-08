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        Türkiye’de sıcaklıklar gelecek hafta ortası yeniden ısınacak

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel kaleme aldığı yazısında "Genel olarak kış havasında olan Türkiye'de sıcaklıklar gelecek hafta ortası yeniden ısınacak görünüyor" ifadelerini kullandı

        hoztel@haberturk.com
        Giriş: 08.12.2023 - 17:25 Güncelleme: 08.12.2023 - 17:33
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        Hava sıcaklıkları artacak
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        Türkiye’de hava sıcaklıkları mevsim normallerini bir aşıp bir altına düşüyor, bu sıcaklık dalgalanması hafta sonu da sürecek. Cumartesi İstanbul’un son günlerdeki en soğuk havasına uyanıyoruz. Şehirde hissedilen sıcaklık kuvvetli rüzgarın etkisiyle 4-5°C seviyelerinde olacak. Marmara’da ve Batı Karadeniz’de dağlar ve tepelerde bu geceden pazar sabahına kadar aralıklı kar yağacak, kıyı merkezlerde ise henüz kar göremiyoruz.

        DOĞU BÖLGELERİNDE KAR YAĞIŞI

        Avrupa 2010 yılından bu yana görülen en sert ve kar yağışlı kış başlangıcını yaşıyor. Türkiye’de kıyı merkezler için kar ancak gelecek haftaların konusu olabilir, doğu bölgelerde ise bu gece ve cumartesi taze kar yağışı görülecek ve yeni haftanın ilk 3 günü de doğu bölgelerde kar yağışıyla geçecek. Elazığ, Erzincan, Kars, Artvin, Ardahan ve çevre merkezlerde haftaya kar nedeniyle ulaşım aksayabilir.

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        KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEYEBİLİR

        Bu gece Bolu Dağı ve çevresi kar yağışı altında, yollarda fazladan dikkatli olmakta yarar var. Bursa yükseklerinde, Uludağ’da yeni kar örtüsü oluşur ama cumartesi tempolu yağışın ardından pazar yükseklerde de yağış kesiliyor. Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar arasında cuma gecesinden sonra kuvvetli kar, şehirlerarası ulaşımı etkileyebilir.

        HAVALAR ISINMAYA BAŞLAYACAK

        Ankara’nın yakın çevresinde kar yağarken başkente yağmur düşüyor, cumartesi Ankara’da 7°C hissedilen sıcaklıkla birlikte orta kuvvette yağmur görülür. Akdeniz’de hava 1 gün süreyle sakinleşti ama sağanak geri dönüyor. Bu hafta sıkça kuvvetli sağanak alan Antalya’da yarın da (özellikle Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur arası) kuvvetli yağacak. Antalya-Mersin boyunca beklenen yağışlar su baskınlarına yol açabilir, bu duruma gelecek 48 saat için hazırlıklı olmakta yarar var.

        Genel olarak kış havasında olan Türkiye’de sıcaklıklar gelecek hafta ortası yeniden ısınacak görünüyor. Bugünlerin 6-7°C’leri haftaya 10-12°C’lere çıkıyor. Soğuyan hava ve yağışın varlığı, şehir içindeki yolları da riskli hale getiriyor. Bu duruma özellikle cumartesi sabahı dikkat etmekte yarar var.

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        #Hava sıcaklıkları
        #haberler
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