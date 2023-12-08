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        Haberler Dünya Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay

        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına yapacakları seyahatlerde; kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulamasına yönelik çalışmaların AB Komisyonu'nca onaylandığını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 21:21 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:05
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        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Yunanistan yetkililerinin "Türk turistlere Yunan adalarında bir hafta vize" uygulamasına ilişkin çalışmanın Avrupa Birliği (AB) Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunu bildirdi.

        Sözcü Keçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde görüştüğü Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis'in açıkladığı "Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulaması"na ilişkin açıklama yaptı.

        KOMİSYONU TARAFINDAN ONAYLANDI

        Keçeli, Yunanistan yetkililerinin Türk vatandaşlarının 10 Yunan adasına yapacakları turistik seyahatlerde kapıda tek girişli ve 7 gün geçerli vize uygulanmasına yönelik çalışmasının AB Komisyonunca onaylandığını ve konuya ilişkin bir yönetmeliğin Yunan makamları tarafından hazırlanmakta olduğunun kendilerine aktarıldığını belirtti.

        Uygulamanın resmen bildirilmesini beklediklerini anlatan Keçeli, "Bu konuda bir süredir çalışılıyordu. Uygulamaya dahil olacak adalarda, gümrük ve pasaport kontrolü gibi gerekli altyapının geliştirilerek vatandaşlarımızın adalara giriş ve çıkışlarda zorluklarla karşı karşıya kalmamaları amacıyla Yunan makamlarıyla görüşmelerimiz devam ediyor." ifadelerini kullandı.

        Miçotakis, dün, Erdoğan ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen ortak basın toplantısında, "Yunanistan’ın (Türkiye'nin) Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini istikrarlı şekilde desteklemesine ilişkin ülkemiz Avrupa müktesebatı çerçevesinde (Türk vatandaşlarına) vize kolaylığı sağlanmasını destekliyor ki Türkiye’nin genç nesilleri, bilim insanları, iş insanları, öğrenciler Avrupa’yla daha yakın ilişkiler kurabilsin. Ayrıca Yunanistan Türk vatandaşlarının ve ailelerinin tüm yıl boyunca 7 gün 10 adamızı ziyaret edebilmeleri için imkan sağlanmasını AB Komisyonundan talep etti ve bunu sağladı." açıklamasında bulunmuştu.

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