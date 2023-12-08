Mehmet Ayan yazdı: Kopenhag kriterleri
Galatasaray, Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi
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Avrupa’da başka Türkiye’de başka oynayan Galatasaray nihayet Avrupa standartlarını yakaladığı bir 90 dakikayı izletti taraftarına. Soğuktu ve epeyi yağmur çiseliyordu. İlk 35-40 dakikada 2 golle taçlanan futbol belki de 15 Süper Lig maçının en fevkiydi.
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Kuşkusuz bunda Barış Alper Yılmaz dışında kalan tüm oyuncuların yerli yerinde olmalarının, dolayısıyla derli toplu futbol sergilemelerinin katkısı büyüktü. Adana Demirspor penaltı pozisyonuna kadar sahada yokları oynadı. Rakibinin zayıf karnına yönelemedi. Hem onlar beceriksizdi hem de G.Saray onları sola adeta “döndermedi”.
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Ön alan baskısı ve o baskıdan doğru neticeler üretme konusunda resital izledik. İlk yarıda üçüncü golü bulsaydı sarı kırmızılılar, muhtemelen Okan Hoca, ikinci yarıda Kophenag maçını düşünüp aslarını daha da dinlendirecekti. 2-1 neticede korunması gereken bir skordu.
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İlk yarıdaki harika oyun ikinci yarı biraz çözülse de gerek rakibin çıkarken kaybettiği toplar, gerekse gevşese de devam eden ön alan baskısı ile ilk 45’ten daha çok pozisyon bulundu. Tete başta olmak üzere düzenlenen GOL KAÇIRMA YARIŞMASI maç sonuna kadar sürdü.
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Serkan Damla hocanın ikinci yarı Nani’nin yerine tercih ettiği Akintola ile hücumda genişlemeyi ilk yarıya kıyaslanmayacak ölçüde gerçekleştiren Demirspor’un birçok atağı YUSUF SARI ile kayboldu.
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Her şeye rağmen son tercihlerde onlar da biraz başarılı olsalardı puan alabilirlerdi. 2-1 çok uzun süre güney temsilcisine umut, ev sahibine tedirginlik üretti.
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G.Saray için maç kazanılması kadar oyunun da TÜRKİYE STANDARTLARINI AŞMASI kıymetli. Kerem Aktürkoğlu ideal yerini bulunca neye dönüşüyor görebiliyoruz. Icardi 97 dakika iyi bir performans sergileyemese de şarkısını çaldırdı yine. Tete’nin şanssız, Zaha’nın tutuk akşamıydı. Oyunculara tek tek övgüde bulunabiliriz ama her hafta, her maç gözümüzün pasını alan BOEY’e parantez açmazsak haksızlık olur.
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Salı akşamı öncesi oyuna yüklenen KOPHENAG KRİTERLERİ, Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek için umut verici.
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Adana Demirspor’un bu kadar yetenekli bir oyuncu grubundan oyun çıkaramaması çok ilginç. Çok dağınık ve disiplinsizler. Herkes diğerinin yeteneğine kendini teslim etmiş sanki. Gidişatı deneyimli bir hoca değiştirebilir sanki.
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