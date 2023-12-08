Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        40
        Fenerbahçe
        FB
        37
        Beşiktaş
        BJK
        26
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        23
        Trabzonspor
        TS
        23
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        23
        Kasımpaşa
        KSM
        21
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        21
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        18
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        17
        MKE Ankaragücü
        MKE
        17
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Rams Başakşehir
        İBFK
        12
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        11
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        11
        İstanbulspor
        İST
        8
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mehmet Ayan yazdı: Kopenhag kriterleri - Galatasaray Haberleri

        Mehmet Ayan yazdı: Kopenhag kriterleri

        Galatasaray, Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, sarı-kırmızılıların performansını değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 22:41 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Avrupa’da başka Türkiye’de başka oynayan Galatasaray nihayet Avrupa standartlarını yakaladığı bir 90 dakikayı izletti taraftarına. Soğuktu ve epeyi yağmur çiseliyordu. İlk 35-40 dakikada 2 golle taçlanan futbol belki de 15 Süper Lig maçının en fevkiydi.

        • 2

          Kuşkusuz bunda Barış Alper Yılmaz dışında kalan tüm oyuncuların yerli yerinde olmalarının, dolayısıyla derli toplu futbol sergilemelerinin katkısı büyüktü. Adana Demirspor penaltı pozisyonuna kadar sahada yokları oynadı. Rakibinin zayıf karnına yönelemedi. Hem onlar beceriksizdi hem de G.Saray onları sola adeta “döndermedi”.

        • 3

          Ön alan baskısı ve o baskıdan doğru neticeler üretme konusunda resital izledik. İlk yarıda üçüncü golü bulsaydı sarı kırmızılılar, muhtemelen Okan Hoca, ikinci yarıda Kophenag maçını düşünüp aslarını daha da dinlendirecekti. 2-1 neticede korunması gereken bir skordu.

        • 4

          İlk yarıdaki harika oyun ikinci yarı biraz çözülse de gerek rakibin çıkarken kaybettiği toplar, gerekse gevşese de devam eden ön alan baskısı ile ilk 45’ten daha çok pozisyon bulundu. Tete başta olmak üzere düzenlenen GOL KAÇIRMA YARIŞMASI maç sonuna kadar sürdü.

        • 5

          Serkan Damla hocanın ikinci yarı Nani’nin yerine tercih ettiği Akintola ile hücumda genişlemeyi ilk yarıya kıyaslanmayacak ölçüde gerçekleştiren Demirspor’un birçok atağı YUSUF SARI ile kayboldu.

        • 6

          Her şeye rağmen son tercihlerde onlar da biraz başarılı olsalardı puan alabilirlerdi. 2-1 çok uzun süre güney temsilcisine umut, ev sahibine tedirginlik üretti.

        • 7

          G.Saray için maç kazanılması kadar oyunun da TÜRKİYE STANDARTLARINI AŞMASI kıymetli. Kerem Aktürkoğlu ideal yerini bulunca neye dönüşüyor görebiliyoruz. Icardi 97 dakika iyi bir performans sergileyemese de şarkısını çaldırdı yine. Tete’nin şanssız, Zaha’nın tutuk akşamıydı. Oyunculara tek tek övgüde bulunabiliriz ama her hafta, her maç gözümüzün pasını alan BOEY’e parantez açmazsak haksızlık olur.

        • 8

          Salı akşamı öncesi oyuna yüklenen KOPHENAG KRİTERLERİ, Şampiyonlar Ligi’nde devam etmek için umut verici.

        • 9

          Adana Demirspor’un bu kadar yetenekli bir oyuncu grubundan oyun çıkaramaması çok ilginç. Çok dağınık ve disiplinsizler. Herkes diğerinin yeteneğine kendini teslim etmiş sanki. Gidişatı deneyimli bir hoca değiştirebilir sanki.

        • 10
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Evinde 7. harika!
        Evinde 7. harika!
        ABD, Filistinli Bakan'ın açıklama yapmasına izin vermedi
        ABD, Filistinli Bakan'ın açıklama yapmasına izin vermedi
        "Geç oldu kısa sürdü"
        "Geç oldu kısa sürdü"
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        Kapıda Yunanistan vizesine AB'den onay
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Fidan: Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Hava sıcaklıkları artacak
        Hava sıcaklıkları artacak
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Habertürk Anasayfa