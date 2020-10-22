MSB duyurdu! Suriye'de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.