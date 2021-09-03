Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişimde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1433684065023053872?s=20