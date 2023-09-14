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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: MSB'den Ermenistan açıklaması

        Son dakika haberi MSB'den Ermenistan açıklaması

        MSB'den yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın bölgede hem ateşkes ihlalleri yaptığı hem de siper kazdığı, yeni mevziler açtığı, tahkimat yaptığı gözlemleniyor. Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor. Bunun için de Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahiptir" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:13
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        "Ermenistan'ın yeni mevzileri gözlemlendi"
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