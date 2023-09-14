Son dakika haberi MSB'den Ermenistan açıklaması
MSB'den yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın bölgede hem ateşkes ihlalleri yaptığı hem de siper kazdığı, yeni mevziler açtığı, tahkimat yaptığı gözlemleniyor. Bölgesel huzur ve istikrara giden yol kapsamlı bir barış anlaşmasının imzalanmasından geçiyor. Bunun için de Zengezur koridorunun açılması büyük öneme sahiptir" denildi
Giriş: 14.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 14.09.2023 - 12:13
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