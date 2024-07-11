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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MSB'den bedelli askerlik açıklaması

        Son dakika haberi MSB'den bedelli askerlik açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira 4 kuruş olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır" denildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:19 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:20
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        MSB'den bedelli askerlik açıklaması
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son bir haftada 28, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 632'si Irak'ın, 723'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1355 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeleri yer aldı: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatı bölgesinde; teröristlerin Dergele, Miska köylerinde savunmasız sivillerden gasp ettiği evler ile Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetleri kapsamında çok sayıda tanksavar silahı, Çok Namlulu Roket Atar lançer sistemi, roketatar, bombaatar, Doçka makineli tüfek, piyade tüfeği ile bunlara ait mühimmat; el ve sis bombaları, el yapımı patlayıcı, antipersonel mayını, telsiz, termal ve el dürbünü, çeşitli çaplarda top ve havan mühimmatı ile muhtelif malzeme ele geçirildi."

        SINIR GÜVENLİĞİ

        "Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örtüğü üyesi olmak üzere toplam 338 şahıs yakalandı. 929 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. 01 Ocak'tan itibaren hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 367, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 64 bin 362 olmuştur."

        "BEDELLİ ASKERLİK"

        "Hazine ve Maliye Bakanlığınca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217 bin 871 lira 4 kuruş olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır."

        F-16 ALIM SÜRECİ

        "F-16 tedarik/modernizasyon süreciyle ilgili bilindiği üzere sözleşmeler imzalandı ve detayları üzerindeki çalışmalar heyetler arasında görüşmeler vasıtasıyla devam etmektedir. Çok fazla etkenin olduğu bu süreçte teknik detaylar ile ilgili hususlar zirve kapsamında da ele alınacaktır. Verilecek kararlar sonrasında ortaya çıkacak ayrıntılar bilahare kamuoyu ile paylaşılacaktır."

        "KİLİT KAPANMAKTADIR"

        "Pençe Kilit Harekatımız alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak planlandığı şekilde ve başarıyla devam etmektedir. Kilit kapanmaktadır. Kendisini bekleyen sona yaklaştığını anlayan Terör Örgütü dezenformasyona başladı. Ormanları yakan, bölgedeki halkı kalkan olarak kullanan, yerleşim yerlerini el yapımı patlayıcılarla tuzaklayan eli kanlı teröristler bu eylemlerini sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz yapıyormuş gibi algı yaratmak maksadıyla kara propagandaya başvurmakta ve uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmaktadır. Bunlar beyhude çabalardır. Terör örgütü kendini bekleyen sondan kaçamayacaktır."

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