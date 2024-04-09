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        Haberler Gündem Güvenlik SON DAKİKA ŞEHİT HABERİ GELDİ! MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

        Son dakika haberi MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

        MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda bir asker şehit oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 22:28 Güncelleme: 09.04.2024 - 22:50
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        MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit
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        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şehit olduğunu bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 9 Nisan 2024 tarihinde (bugün) teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız ​​​​​​​Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

        Açıklamada, şehit Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ve millete başsağlığı ve sabır dileğinde bulunuldu.

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