Son dakika haberi MSB: 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı
Giriş: 12.07.2024 - 18:32 Güncelleme: 12.07.2024 - 18:32
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