Medipol Başakşehir, geçen sezon Yeni Malatyaspor forması giyen ve bonservisi Fransız ekibi Dijon´da bulunan 23 yaşındaki Mounir Chouiar´ı kadrosuna katıyor.

Geçen sezon Yeni Malatyaspor ile 25 maça çıkan Fransız futbolcu 3 gol ve 4 asistlik performans gösterirken, Türkiye Kupası´nda da 1 maça çıktı. Turuncu lacivertli takım, genç hücum oyuncusunu resmi sözleşme imzalatmak için İstanbul´a getirdi.