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        Son dakika haberi MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var

        Ankara Kayaş'ta MKE fabrikasında patlama meydana geldi. Olayda 4 kişinin yaralandığı belirtildi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 11:48
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        MKE fabrikasında patlama! Yaralılar var
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        Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKE) Kayaş'taki kapsül fabrikasında meydana gelen patlamada yaralananların olduğu öğrenildi.

        Alınan bilgiye göre, Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

        Habertürk TV yayınına bağlanan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de, fabrikadaki işçilerin tahliye edildiğini açıkladı.

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