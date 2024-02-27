Son dakika haberi MİT'ten Suriye Kamışlı'da flaş operasyon!

Milli İstihbarat Teşkilatı, YPG-YPJ sözde sorumlularından Suriye uyruklu "Azadi Derik" kod isimli Emine Seyid Ahmed'i, Suriye Kamışlı’da etkisiz hale getirdi.

Emine Seyid Ahmed, Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıların planlayıcısıydı. Saldırılara bizzat katıldığı da tespit edilen Ahmed, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu. "Azadi Derik" kod isimli Emine Seyid Ahmed'e yönelik intikal eden nitelikli istihbarat sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Faaliyetleri aralıksız kontrol altında tutulan PKK’lı Ahmed nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

KİLİS'E DÜŞEN FÜZELERİN TALİMATI VERMİŞTİ

Emine Seyid Ahmed, örgüt içinde füze temini ve kullanımından sorumluydu. Ahmed, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını veren sorumlulardandı. Terörist Ahmed'in emrini verdiği bu saldırı nedeni ile birçok asker şehit oldu. Ayrıca, Ahmed'in talimatını verdiği eylemler sonucunda Kilis’e düşen füzeler sivil vatandaşları da hedef aldı.