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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: MİT'ten Suriye Kamışlı'da flaş operasyon!

        Son dakika haberi MİT'ten Suriye Kamışlı'da flaş operasyon!

        MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmedi'yi, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 09:50 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:23
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        MİT'ten Suriye Kamışlı'da flaş operasyon!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı, YPG-YPJ sözde sorumlularından Suriye uyruklu "Azadi Derik" kod isimli Emine Seyid Ahmed'i, Suriye Kamışlı’da etkisiz hale getirdi.

        NOKTA OPERASYONLA VURULDU

        Emine Seyid Ahmed, Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırıların planlayıcısıydı. Saldırılara bizzat katıldığı da tespit edilen Ahmed, MİT’in hedef listesinde yer alıyordu. "Azadi Derik" kod isimli Emine Seyid Ahmed'e yönelik intikal eden nitelikli istihbarat sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. Faaliyetleri aralıksız kontrol altında tutulan PKK’lı Ahmed nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

        KİLİS'E DÜŞEN FÜZELERİN TALİMATI VERMİŞTİ

        Emine Seyid Ahmed, örgüt içinde füze temini ve kullanımından sorumluydu. Ahmed, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki güvenlik güçlerine yönelik füze saldırılarının talimatını veren sorumlulardandı. Terörist Ahmed'in emrini verdiği bu saldırı nedeni ile birçok asker şehit oldu. Ayrıca, Ahmed'in talimatını verdiği eylemler sonucunda Kilis’e düşen füzeler sivil vatandaşları da hedef aldı.

        2011'DE BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜ KATILDI

        Emine Seyid Ahmed, örgüte 2011 yılında katıldı. Irak alanındaki kamplarda silahlı ve ideolojik eğitim aldı. Örgütsel eğitimler akabinde Irak’ta faaliyet yürütmeye başladı. Ahmed, daha sonra Suriye’ye geçiş yaptı.

        GÜVENLİK GÜÇLERİNE KARŞI ÇATIŞMAYA GİRDİ

        Suriye’de bulunduğu 2018 yılında Zeytin Dalı Harekatı sırasında Türk güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldı. Örgütün roket ve füze eylemleri sözde sorumlusu idi. Münbiç, Rakka, Tel Abyad ve Ayn El Arab şehirlerinin bulunduğu bölgenin Sağlık Komitesi sözde sorumluları arasında yer aldı.

        Örgütün kadın yapılanması YPJ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren Ahmed, Türk güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada yaralandı. Ahmed, tedavisi sürerken çocuk ve genç yaştaki Suriyelilerin örgüte kazandırılmasında sözde sorumlu seviyede rol aldı.

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