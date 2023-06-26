MİT'ten sınır ötesi nokta operasyon

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Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç'te düzenlenen operasyona ilişkin yapılan açıklama şöyle: Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından, 25 Haziran 2023 günü gerçekleştirilen sınır ötesi operasyonla, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi sınırına mücavir Münbiç alanında faaliyet gösteren 11 PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü unusuru etkisiz hale getirilmiştir.

MİT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesine süreç içerisinde gerçekleştirilen roket ve havan saldırıları ile eylem amacıyla geçiş yapan terörist unsurların sevk edildiği nokta olarak tespit ettiği, Münbiç temas hattındaki PKK/KCK-PYD/YPG’ye ait barınma alanlarını yakın takibe almıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile birlikte karadan ve havadan yürütülen hassas keşif ve takip çalışmaları neticesinde operasyon için düğmeye basılmasının ardından, MİT’e bağlı özel ekipler tarafından 25 Haziran 2023 gecesi, Münbiç temas hattında belirlenen noktalara eşzamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Operasyon neticesinde toplam 11 terörist unsır etkisiz hale getirilmiş olup, ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG’ye ait bir yerleşke de imha edilmiştir.