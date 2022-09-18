MİT'ten operasyon: Terör örgütü PKK'nın aranan sözde sorumlusu öldürüldü

MİT'in Suriye'de düzenlediği 2 operasyonda, PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

AYRTINTILAR GELİYOR...