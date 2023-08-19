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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

        Son dakika haberi MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz

        MİT, terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuzu, Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.08.2023 - 09:39
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        MİT'ten operasyon! Sözde sorumlu etkisiz
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        MİT, terör örgütü PKK/YPJ sorumlularından "VejinVejin JiyanJiyan" kod adlı Hicran İcuz’u Suriye/Haseke’de etkisiz hale getirdi.

        MİT, Hicran İcuz’u güvenlik güçlerine yönelik eylem planlamaları ve saldırı talimatları nedeniyle öncelikli hedef olarak belirlemişti.

        OPERASYON TALİMATI

        MİT’in son dönemde Suriye alanında yürüttüğü başarılı operasyonlar nedeniyle güvenlikleri konusunda son derece hassas davranan örgüt sorumluları bulundukları alanları nadir olarak terk etmekteydi.

        MİT, kaynakları marifetiyle Suriye/Kamışlı’da bulunduğu bilgisine ulaştığı Hicran İcuz’u etkisiz hale getirilmesine yönelik detaylı ve hassas bir planlama yaptı.

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        MİT, örgütün özellikle sınır bölgelerindeki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmeyi hedeflediği saldırı/suikast tipi eylemlerin planlayıcıları arasında yer alan İcuz’u faaliyetlerine ilişkin saha ajanlarından anlık istihbarat alıyordu.

        MİT, aldığı anlık istihbari bilgiler üzerine operasyon kararı aldı, hazırlıkları tamamladı ve Suriye/Haseke’de İcuz’u düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

        HİCRAN İCUZ KİMDİR?

        2016 yılında örgütün kırsal yapılanmasına katılan İcuz, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. 2018 itibarıyla Suriye’de faaliyetlerini sürdüren İcuz örgüt bünyesindeki sözde eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.

        Suriye’deki örgüt mensupları arasında önemli bir yere sahip olan İcuz, özellikle örgütün silahlı kadın ve gençlik yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyetler yürüttü.

        Son dönemde yapılan başarılı operasyonlarda ağır kayıplar veren ve bu operasyonlara karşı misilleme arayışı içerisinde olan örgütün silahlı yapılanmasında yer alan İcuz da gerçekleştirilecek saldırıların planlayıcıları arasında yer alıyordu.

        İcuz silahlı ve eylemsel faaliyetlerinin yanı sıra örgüt tarafından zorunlu olarak askere alınan Suriyeli çocuk ve gençlere verilen silahlı eğitimlerin sorumlusuydu.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; MİT tarafından etkisiz hale getirilen önemli PKK kadrolarının ölümleri, örgüt tabanının moral/motivasyonunu yüksek tutulması adına gizleniyor ve çarpıtılıyor. MİT tarafından etkisiz hale getirilen İcuz’un ölümü üzerine PKK medyasında yer alan haberlerde, bahse konu örgüt mensubunun kaza sonucu öldüğü iddia ediliyordu. Güvenlik kaynakları İcuz hakkında yapılan bu dezenformasyon faaliyetinin H. İcuz’un örgütsel konumunun önemini gösterdiğini belirtiyor.

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