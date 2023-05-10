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Son dakika haberi MİT'ten Gara'da nokta operasyon!

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç kurye sorumlusu Müslüm Ürper'i, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi

Giriş: 10.05.2023 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: MİT'ten Gara'da nokta operasyon!
AA

MİT, PKK/KCK Özel Güç kurye sorumlusu Soro Guyi kod Müslüm Ürper'i Irak/Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Soro Guyi kod adlı Müslüm Ürper, 2013 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Türkiye içerisinde sokak eylemlerinde de yer alan Müslüm Ürper, 2013 yılında Suriye’ye geçti. Suriye’den Türkiye’ye yönelik organize edilen birçok eylemin içerisinde yer aldı. 2015 yılı itibariyle Irak’a geçen Ürper güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlere silah ve mühimmat taşıdığı için MİT tarafından hedef listesine dâhil edildi.

SAHA AJANLARI TESPİT ETTİ

MİT saha ajanlarını görevlendirilerek Soro Guyi kod Müslüm Ürper'in Irak/Gara alanında yerini tespit etti. MİT’in saha ajanları, teröristin güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan özel güç mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı yönünde bilgi elde etti. Soro Guyi kod M. Ürper, güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilecek eylemlerde kullanılacak silahları taşıdığı anda, MİT’in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Müslüm Ürper, örgütün gençlik yapısı içerisinde Türkiye’de sokak eylemlerinde yer aldı. 2013 yılında PKK/KCK kırsal kadrosuna katıldı. 2014 yılında Suriye’ye geçerek silahlı ve ideolojik eğitim aldı. 2015 yılı itibariyle Irak’ın kuzeyine geçti. Uzun süre, özel güç içerisinde örgütün kurye sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Güvenlik kaynakları, anılanın etkisiz hale getirilmesiyle özellikle örgüt yöneticilerinin güvenilir kurye bulmakta zorlanacağını, intikallerinde aksamalar yaşanacağını ifade etti.

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