MİT operasyonu! Sözde suikast timi üyesi ve 2 terörist öldürüldü

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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç ve beraberindeki 2 teröristi, Irak'ın kuzeyindeki Erbil/Halifan bölgesinde operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'in Erbil/Halifan'da yerel istihbarat ağının yardımıyla tespit ettiği "Şahan" kod adlı Vedat Aksaç ve beraberindeki iki PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

"Şahan" kod adlı Vedat Aksaç liderliğindeki suikast timinin Halifan bölgesinde intihal halinde olduğunu, anlık istihbarata öğrenen MİT, kısa sürede harekete geçerek PKK'lı grubun izini dağlık alanda buldu.

Hakkında arama/yakalama kararı bulunan Aksaç'ı hedef alan çalışma kapsamında MİT 5 Eylül'de harekete geçti.

MİT'in yaptığı operasyonda beraberindeki 2 teröristle birlikte etkisiz hale gelen Aksaç, PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H bünyesindeki illegal faaliyetleri deşifre edilince, 2015'te Türkiye'den kaçarak PKK'nın dağ kadrosunda silahlı örgüte katıldı.

Bu süreçte, örgüt tarafından özel olarak suikast ve bomba eğitimi aldı. İllegal olarak metropollere gönderilmek üzereyken MİT'in takibine girdi.