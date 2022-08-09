MİT'in operasyonuyla Gara'da PKK'ya önemli darbe!

Son dakika haberine göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı'nın da arasında olduğu 7 teröristi etkisiz hale getirdi.

AA'nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenledi.

Operasyonda, PKK'nın sözde Gara lojistik sorumlusu "Soro Amed" kod adlı Azad Yandı'nın arasında bulunduğu 7 terörist etkisiz hale getirildi.