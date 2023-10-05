Son dakika haberi MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
MİT, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vuralı, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
'Terörden Arananlar Listesi'nde, "turuncu" kategoride olan ve “Silahlı Terör Örgütü FETÖ’ye Üye Olma” suçundan aranan firari FETÖ mensubu Koray Vural, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurtdışında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.
ORTA ASYA VE TACİKİSTAN'DA FAALİYET YÜRÜTTÜ
Türkiye’de bulunduğu dönemde FETÖ bünyesinde görev alan, örgütün yönlendirmesiyle Tacikistan’a giden ve Tacikistan’da bulunduğu süreçte örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde faaliyet gösteren Vural, Orta Asya ve Tacikistan’daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında yer almaktaydı.
SIK SIK ELEBAŞI GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ
Koray Vural, Tacikistan’da bulunduğu süreçte FETÖ elebaşı F. Gülen'in Pensilvanya/Saylorsburg’daki karargahına sık sık giderek örgütsel talimat almıştır.
TÜRK ADALETİNE TESLİM EDİLDİ
Firari FETÖ mensubu Emsal Koç’un Türkiye’ye sınır dışı edilmesi akabinde Tacikistan’dan kaçma planları yapan Koray Vural, hedefine ulaşamadan yakalanarak Türk adaletine teslim edildi.