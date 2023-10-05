Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik MİT, turuncu kategorideki FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi! - Gündem haberleri

        Son dakika haberi MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!

        MİT, terörden arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan FETÖ firarisi Koray Vuralı, yurt dışında yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 11:10 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        MİT, FETÖ firarisini yurt dışında yakalayıp getirdi!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        'Terörden Arananlar Listesi'nde, "turuncu" kategoride olan ve “Silahlı Terör Örgütü FETÖ’ye Üye Olma” suçundan aranan firari FETÖ mensubu Koray Vural, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yurtdışında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

        ORTA ASYA VE TACİKİSTAN'DA FAALİYET YÜRÜTTÜ

        Türkiye’de bulunduğu dönemde FETÖ bünyesinde görev alan, örgütün yönlendirmesiyle Tacikistan’a giden ve Tacikistan’da bulunduğu süreçte örgüt bünyesinde yönetici pozisyonunda çeşitli kademelerde faaliyet gösteren Vural, Orta Asya ve Tacikistan’daki örgütsel faaliyetlerin organizasyonunu sağlayan isimler arasında yer almaktaydı.

        SIK SIK ELEBAŞI GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ

        Koray Vural, Tacikistan’da bulunduğu süreçte FETÖ elebaşı F. Gülen'in Pensilvanya/Saylorsburg’daki karargahına sık sık giderek örgütsel talimat almıştır.

        TÜRK ADALETİNE TESLİM EDİLDİ

        Firari FETÖ mensubu Emsal Koç’un Türkiye’ye sınır dışı edilmesi akabinde Tacikistan’dan kaçma planları yapan Koray Vural, hedefine ulaşamadan yakalanarak Türk adaletine teslim edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #FETÖ
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis tüyler ürpertti!
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        ABD'nin zenginleri arasında iki Türk
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        "Yaramaz çocuk kahraman oldu"
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Fenerbahçe 15'te 15 için sahada!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i!
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Kalp krizi geçirdiği sanıldı
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        ABD, İran'a ait el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        ABD, İran'a ait el konulan mermilerin Ukrayna'ya gönderildiğini doğruladı
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        Tayvan'da Koinu Tayfunu alarmı
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        "Manipülatörün yolunu mutlaka keseceğiz"
        Meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının altında!
        Meme kanseri görülme yaşı dünya ortalamasının altında!
        Habertürk Anasayfa