Milli jimnastik sporcusu İbrahim Çolak Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'nın halka aleti finalinde başarılı bir performans ortaya koyarak altın madalya kazanmıştı.

Çolak bu kez Mısır'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aleti finalinde 14.700 puan alarak yarışlarda 2. sırayla gümüş madalya kazandı. Başarılı jimnastikçi kazandığı ödüller sonrası Bioxcin firması ile anlaşma imzaladı. Yapılan anlaşma ile Çolak'ın firmanın reklamlarında yer alması planlanıyor.