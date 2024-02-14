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        Haberler Spor Diğer Güreş Son dakika haberi Milli güreşçiler Selçuk Can ve Alperen Berber Avrupa şampiyonu! - Diğer Haberleri

        Son dakika haberi Milli güreşçiler Selçuk Can ve Alperen Berber Avrupa şampiyonu!

        Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, milli güreşçilerimiz Selçuk Can ve Alperen Berber altın madalya kazandı. Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilo finalinde Azerbaycanlı rakibi Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu olurken, 82 kilo finalinde güreşen Alperen Berber ise Rus rakibi Islam Ismailovic Aliyev'i 4-3 devirip kürsünün en tepesine çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2024 - 20:50 Güncelleme: 14.02.2024 - 21:56
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        Güreşte büyük gurur! İki altın birden
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        Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, grekoromen stil 72 kiloda altın madalya elde etti.

        Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaştı.

        Rakibini 2-0 yenen 28 yaşındaki Selçuk Can, altın madalyanın sahibi oldu.

        Aynı kiloda gümüş madalyayı Azerbaycanlı Ulvi Ganizade, bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov elde etti.

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        İKİNCİ ALTIN ALPEREN BERBER'DEN!

        Bükreş'te Selçuk Can'ın ardından ikinci altın madalyamız Alperen Berber'den geldi.

        82 kilo finalinde mindere çıkan 19 yaşındaki Alperen, bireysel Rus rakibi Islam Ismailovic Aliyev'e karşı 4-3 üstünlük kurarak Avrupa şampiyonu oldu.

        Milli güreşçimiz böylece, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'ye ikinci altınını kazandırdı.

        Aynı kiloda gümüş madalyayı bireysel sporcu Islam Ismailovich Aliev, bronz madalyaları ise Gürcü Gela Bolkvadze ve Ukraynalı Yaroslav Filchakov elde etti.

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