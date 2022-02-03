Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitime ara verilecek mi?

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Milli Eğitim Bakanı Özer, "7 Şubatta, 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. Omicron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.