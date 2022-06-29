Milletvekili emekli aylığı 27 bin TL’ye çıkıyor

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre milletvekili emekli aylıkları cumhurbaşkanı ödeneği yerine göstergeye bağlanacak. TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen önerge ile TBMM başkanları ve başbakan emekli aylıkları 126000 gösterge; emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları 115225 gösterge üzerinden ödenecek. Böylece mevcut memur maaş katsayısına göre sırasıyla 29 bin 666 lira ve 27 bin 129 TL ‘ye yükselecek. Bu tutarlar 1 Temmuz’da memur maaş katsayısına bağlı olarak ayrıca artacak.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."