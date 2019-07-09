09 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Türk milleti üzerinde yaşadığı aziz vatana tutunarak geleceğin yol haritasını çizmişti. 3 Kasım 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı'ndan bugüne kadar devlet ve millet hayatını düzlüğe çıkarmanın gayreti içindeyiz. Hükümran mazimize hasretiz bunun hasretini kuruyoruz. Hükmedilen değil hükmeden, istikamet verilen değil istikamet veren ülke olmanın hedefi ile mücadelemizi sürdürüyoruz.
Bizim meselemiz arayışların hiç bitmeyişi. Sözde reformcu nazırlar arasında bitmeyen kavgalar, emperyalist ülkelerin komploları devlet ve millet hayatını rehin almıştır. Tarihten ibret aldığını söyleyenlere sormak isterim ki, hiç ibret alınsaydı tarih tekerrür eder miydi?
İç bütünlük sağlanamayınca dış etkiler sonuç vermiş, Osmanlı İmparatorluğu sakin limana bir türlü yanaşamamıştır. Tanzimat, Islahat, Meşruiyet ve Cumhuriyet Türk milletinin var oluş mücadelesinin karar duraklarıdır. Bir devleti pansuman tedbirlerle hayatta tutmaya çalışmak boşa gayrettir. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır. Tarihten çıkardığımız derslerle önümüze bakmazsak, geçmiştekinden daha ağır sonuçlar çıkacaktır. Başka başkentlerin büyüsüne kapılarak Türk tarihinin çekim alanından koparsak, derin uçurumların açıldığını görmemiz kaçınılmaz hale gelecektir. Türk milletinin öncelikli hedefi milli bekasını korumak olmalıdır.
15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün habis sonuçlarıyla hala meşgulüz. Dipsiz kuyuları kapatma mücadelesindeyiz. İzmir'in Yunan işgalinden 97 yıl, İstanbul'un işgalinden 96 yıl sonra Türkiye kabusa mahkum olacaktır.
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