Merkez Bankası’ndan kredi düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) perşembe günkü sürpriz politika faizi indiriminin ardından kredi büyümesine ve ticari kredilerde uygulanan faiz oranlarına yönelik düzenleme yaptı.
Bankanın ticari kredi faizlerini TCMB'nin faizlerine yaklaştırmak için uygulamaya aldığı makro ihtiyati tedbirler Resmi Gazete'de yayımlandı. Tedbirlerle kredi büyüme hızına sınırlama ve kredilerdeki faiz oranlarının politika faizi ile uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor.
Düzenleme ile bankalar kredi faizinde, TCMB tarafından belirlenen ve son olarak yüzde 16.32 olan yıllık bileşik referans oranının 1.4 katı olarak uyguladıkları krediler için yüzde 20 menkul kıymet tesisi yapmak zorunda olacak.
Eğer kredi faizi referans katsayının 1.8 katı ve üzerine çıkarsa, tesis oranı yüzde 90 olarak uygulanacak.
Katsayılar baz alarak yapılan hesaplamaya göre ilgili faiz oranları sırasıyla yüzde 22.85 ve yüzde 29.38 düzeylerini gösteriyor.
YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE KREDİ FAİZİ ZORLAŞTI
Düzenleme ile yüzde 29.38’in üzerinde ticari kredi faizi, fiilen uygulanabilir olmaktan çıkarılmış oldu.
KREDİ İLE DÖVİZ ALIMINA ENGEL
TCMB, kredi büyüme hızının makroihtiyati tedbirler çerçevesinde sınırlandırılması için de yeni düzenleme yaptı. Buna göre, zorunlu karşılığa tabi kredilerde yüzde 20 olarak uygulanan zorunlu karşılık tesisi, yüzde 30 menkul kıymet tesisi ile değiştirildi.
Ayrıca 29 Temmuz tarihinden yılsonuna kadar kredi büyümesi yüzde 10’u aşan bankalar için, aşan kısım kadar menkul kıymetin 1 yıl boyunca tesis edilme yükümlülüğü getirildi.
Bu düzenlemeye dâhil edilmeyen kredi türleri ise ancak harcama karşılığı kullandırılabilecek. Eğer krediler harcama karşılığı kullandırılmaz ise, bu krediler de menkul kıymet tesisine tabi tutulacak.
Son düzenleme ile farklı kredi türleri ile alınan kredilerin dövize dönüşünün önüne geçilmesi hedefleniyor.
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