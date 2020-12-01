MEB'den açıklama! O sınavlar ertelendi

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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemelerin ayrıca duyurulacağını bildirdi.