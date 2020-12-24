Maske uyarısında bulunan polise bıçak çekti!

İskenderun Kaptan Paşa Camisi yanındaki yolda uygulama yapan polis, maskesiz yürüyen kişiyi görünce kimlik sordu.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İHA'nın haberine göre, polise bıçak çeken şüpheli, vatandaşlar ve polisin müdahalesi sonrası etkisiz hale getirildi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen kişi emniyete götürüldü.

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