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        Haberler Gündem Güvenlik Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz! - Son dakika

        19 terörist etkisiz hale getirildi!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mardin kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 01.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:22
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        19 terörist etkisiz hale getirildi!
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        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

        Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."

        MARDİN'DE DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ

        İçişleri Bakanı Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalında Jandarma tarafından Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik gerçekleştirilen 'GÜRZ-11' operasyonunda; 2 terörist etkisiz hale getirildi. 2 teröristin kimlik ve katıldıkları eylemleri tespit çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

        #habericionecikanlar

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