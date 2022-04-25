Mardin'de 569 personelle operasyon!

Mardin'de “Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 569 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.