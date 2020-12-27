Valilikten yapılan açıklamada, Hekim Mahallesi'ndeki bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

AA'nın haberine göre mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina başlatıldığı bildirildi.

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