Manisa FK 3 puanın sahibi

Sakaryaspor, ligin 12. haftasında Manisa FK'ya konuk oldu. Yeşil siyahlı ekip Manisa deplasmanından 2-1 mağlup ayrılarak haftayı puansız kapattı.

Ev sahibi ekibin golleri ikinici 45 dakikada geldi, 74'de Mehmet Uysal farkı bire 88'de ise Selim Ilgaz ise farkı ikiye getirdi.

Sakaryaspor'un golünü ise 90 artı uzatma dakikalarında Hakan Yavuz kaydetti.

Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetti.

Ev sahibi Manisa FK ligde oynadığı 11. maçta 5. galibiyeti alarak puanını 19 yaptı.

Konuk ekip Sakaryaspor ise ligde oynadığı 12 maçta 7. mağlubiyetini alarak 15 puanda kaldı.