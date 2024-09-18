Son dakika haberi Malatya ve Adıyaman'da deprem
Malatya ve Adıyaman'da deprem meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 9,58 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
ADIYAMAN
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de merkez üssü Çelikhan olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.