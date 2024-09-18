Son dakika haberi Malatya ve Adıyaman'da deprem - Güncel haberler

Son dakika haberi Malatya ve Adıyaman'da deprem - Güncel haberler

REKLAM advertisement1

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 9,58 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

ADIYAMAN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de merkez üssü Çelikhan olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.