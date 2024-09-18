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        Haberler Gündem Son dakika haberi Malatya ve Adıyaman'da deprem - Güncel haberler

        Son dakika haberi Malatya ve Adıyaman'da deprem

        Malatya ve Adıyaman'da deprem meydana geldi. Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 01:50 Güncelleme: 18.09.2024 - 03:34
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        Malatya ve Adıyaman'da deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.38'de merkez üssü Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 9,58 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        ADIYAMAN

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.22'de merkez üssü Çelikhan olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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