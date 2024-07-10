Son dakika haberi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, deprem Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te kaydedildi. Sarsıntı 14,27 kilometre derinlikte gerçekleşti.

YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.54'te meydana gelen depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini belirtti.

Yerlikaya, "Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Malatya Yeşilyurt’ta 4️⃣,3️⃣ büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/bklQwqlVNt — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 10, 2024

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 00.41'de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.