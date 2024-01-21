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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem! Malatya'da deprem mi oldu? AFAD açıkladı! - Haberler

        Son dakika haberi Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem!

        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 9,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:00 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:16
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        Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem!
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        Malatya'nın Kale ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.41'de merkez üssü Kale olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 9,7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

        AFAD'DAN AÇIKLAMA

        Ferdi Durdu'nun haberine göre AFAD Malatya İl Müdürü Mustafa Türker, depremden sonra ekiplerin saha taraması yaptığını ifade ederek, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını kaydetti.

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