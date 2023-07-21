Son dakika haberi Lyanco sağlık kontrolünü geçemedi!
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco, dizindeki sakatlık sebebiyle sağlık kontrollerinden geçemedi. Siyah-beyazlılar, transferi askıya aldı.
Giriş: 21.07.2023 - 15:17
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürütmek üzere İstanbul'a getirdiği Brezilyalı stoper Lyanco, dizindeki sakatlık sebebiyle sağlık kontrollerinden geçemedi.
Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, transferi askıya aldı.
Haberi Hazırlayan: Oğuzhan Genç