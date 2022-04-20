İngiliz basınının iddiasına göre; Aston Villa menajeri Steven Gerrard, Liverpool'dan eski takım arkadaşı Luis Suarez ile tekrar çalışmak istiyor. Atletico Madrid'le yollarını ayırmaya karar veren 35 yaşındaki golcünün de Premier Lig'e geri dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili görüşü alınan Dirk Kuyt da "Suarez'i geri dönmeye ikna edebilecek ve büyük ölçüde Villa'nın lehine işleyecek bir faktör var. Onun da Stevie'yi (Gerrard) sevdiğini biliyorum, bu yüzden muhtemelen onunla çalışmak istiyor" dedi.

Aston Villa'nın ayrıca Philip Coutinho'yu da transfer edeceği iddialar arasında.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Inter Miami

Luis Suraz'le ilgilenen kulüpler arasında Süper Lig'den Beşiktaş ile Fenerbahçe ve David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin de olduğu iddia edildi.

Beşiktaş'ın, Suarez'in menajeriyle menajeri ile temasa geçtiği belirtilirken, Uruguaylı yıldızın iki takımın da son teklifini görmek istediği ifade edildi.

Öte yandan MLS'ye gitme seçeneğini de değerlendiren 35 yaşındaki golcünün, Avrupa'da son bir sözleşme daha yapmak istediği belirtildi.

2020'de Barcelona'dan transfer olduğu Atletico Madrid'de şimdiye kadar 78 maça çıkan Luis Suarez, 34 gollük katkı verdi.